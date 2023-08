ATP Toronto, Jannik Sinner: “La semifinale a Wimbledon mi ha dato fiducia, voglio vincere qui o in uno dei tornei più importanti”

Una programmazione oculata. Jannik Sinner ha scelto di fermarsi e di allenarsi prima di volare in Canada e presentarsi al via del Masters1000 di Toronto. L’altoatesino è atteso da un periodo molto intenso, come tutti i tennisti di alto livello, considerando il torneo di Cincinnati della prossima settimana e soprattutto gli US Open che inizieranno a fine agosto.

Sinner vuole essere pronto e per questo la decisione è stata quella di lavorare in maniera importante su aspetti tecnici e fisici. Presente nella cerimonia del sorteggio del tabellone principale, si è notato un Jannik molto sereno e dalla battuta pronta. “Preferisco giocare qui a Toronto che a Montreal… L’anno prossimo dirò il contrario“, le sue parole con il sorriso.

Sinner: “Preferisco giocare qui a Toronto che a Montreal… L’anno prossimo dirò il contrario”. pic.twitter.com/v4b2G2tkte — Quindici Zero (@quindicizero) August 5, 2023

Battute a parte, i pensieri di Jannik sono quelli di continuare a crescere e puntare al massimo possibile: “Vincere un torneo come Toronto significherebbe tanto. Tutti i sacrifici, il duro lavoro, la passione che ho. Io e il mio team stiamo lavorando molto per centrare l’obiettivo di vincere questo 1000 o altri eventi importanti. Quest’anno mi sto avvicinando tanto“, ha sottolineato l’altoatesino.

Per questo, la sfida odierna contro Matteo Berrettini sarà interessante anche per capire come il classe 2001 del Bel Paese reagirà mentalmente a un impegno del genere. Sinner, al media-day, si è detto fiducioso per il feeling con la superficie di gioco e quanto fatto in avvicinamento: “I campi in cemento sono quelli che mi piacciono maggiormente. L’ho dimostrato quest’anno a Indian Wells (semifinale) e a Miami (Finale) quest’anno. È una superficie dove mi sento molto bene. Ci siamo allenati molto duramente nelle scorse due settimane, è stato come affrontare una nuova “off-season”. Sono contento di competere nuovamente, di sentirmi libero in campo e di provare a fare il mio gioco. Sono abbastanza in fiducia, vista la semifinale raggiunta a Wimbledon. Vediamo come va“.

