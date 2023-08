ATP Toronto, chi affronterà Lorenzo Musetti? Tabellone e possibili insidie: c’è Medvedev negli ottavi

Parzialmente clemente, parzialmente ostico il tabellone di Lorenzo Musetti in quel di Toronto, nel sesto Masters 1000 della stagione tennistica. Il toscano lo affronta da testa di serie numero 16 in virtù di alcuni ritiri che lo hanno aiutato, in particolare quelli di Novak Djokovic e Karen Khachanov.

Il numero 2 d’Italia farà il suo esordio contro il giapponese Yoshihito Nishioka, nel suo miglior momento e numero 31 del ranking ATP. I due si sono già affrontati tre volte (l’ATP ne conteggia due): il bilancio è di 2-1 per Musetti, ma tutti i confronti si sono giocati sulla terra rossa (Parma e Roland Garros 2021, qualificazioni Madrid 2022). Sul veloce la bilancia tende a un equilibrio maggiore, ma con il toscano sempre favorito.

Subito dopo dovrebbe esserci il cinese Zhizhen Zhang, ammesso che questi batta il qualificato che gli toccherà in sorte (a tal proposito, nel tabellone cadetto c’è Matteo Arnaldi tra gli altri). Anche il ventiseienne cinese è nella fase di maggior spicco del proprio cammino tennistico, diventando già ora il miglior giocatore nella storia del suo Paese sia per ranking (massimo di numero 52, ora è 53) che per risultati (tra gli altri, terzo turno al Roland Garros). I due mai si sono affrontati finora.

Il vero scoglio, però, si chiama Daniil Medvedev agli ottavi. Considerato che il russo non dovrebbe avere grandi problemi con una versione al momento piuttosto dismessa del canadese Vasek Pospisil o con un qualificato, non è difficile intuire quale sarà lo scontro in arrivo nella parte bassa. Anche in virtù delle traiettorie spesso diverse delle loro carriere, il toscano e l’ex numero 1 del mondo ancora non si sono trovati l’uno di fronte all’altro.

Qualora Musetti riuscisse a forzare il colpo di mano, si troverebbe nel quarto di Taylor Fritz: non è dato sapere come arriverà l’americano, attualmente ancora in corsa a Washington, ma ci sarebbe dell’interessante in uno spot nel quale, fra l’altro, il primo turno de Minaur-Norrie si lascia guardare. Eventualmente, andando ancora avanti, le opzioni Ruud-Rublev-Tiafoe (con minime chance per Zverev) sarebbero interessanti, ma bisogna prima dar tempo all’azzurro di fare i suoi giusti passi.

Foto: damanius / Shutterstock.com