ATP Toronto, chi affronterà Jannik Sinner? Tabellone e possibili insidie: possibile derby con Berrettini al debutto, Auger-Aliassime e Tsitsipas gli ostacoli verso Alcaraz

Il cemento americano diventa protagonista del tennis mondiale. Siamo al Masters 1000 di Toronto, primo grande appuntamento di agosto che troverà il suo culmine con l’US Open che inizierà fra poco più di tre settimane. In Canada si rivede in campo Jannik Sinner, settima testa di serie del seeding e che poteva chiedere qualcosa di meglio dal sorteggio.

Innanzitutto, è stato inserito nella parte alta del tabellone, il che significa eventuale semifinale con Carlos Alcaraz per una sfida che sarebbe attesissima da tutti. Ma prima il cammino è alquanto tortuoso: già dal secondo turno c’è il rischio di incrociare Matteo Berrettini. Wimbledon ha dato di nuovo slancio al romano dopo un periodo difficilissimo, per poter assistere al primo, affascinante derby tra i due pezzi grossi del nostro tennis dovrà battere prima Gregore Barrere.

Saltando a piè pari all’eventuale terzo turno, Jannik avrebbe un altro scoglio abbastanza difficile sulla carta, Felix Auger-Aliassime. Sulla carta, dicevamo: il canadese viene da un periodo di crisi assai profonda. Negli ultimi quattro mesi ha giocato soltanto sette tornei e, dato più preoccupante, ha racimolato la miseria di due successi. E visto che il periodo nero continua, visto il ko al debutto del Citi Open con il giapponese Yosuke Watanuki, potrebbe esserci anche qualcun altro agli ottavi. Come Lorenzo Sonego, che potrebbe affrontarlo se uscirà vittorioso dal sicuro braccio di ferro con Andy Murray.

Nei quarti si ci ritroverebbe invece con Stefanos Tsitsipas. Il greco ha uno spicchio di tabellone sulla carta fattibile, ritrovandosi giocatori sì ostici ma gestibili come Borna Coric, Grigor Dimitrov, Sebastian Korda e la mina vagante Gael Monfils, per cui dovrebbe arrivare senza troppe fatiche tra i migliori otto. Il bilancio al momento è assai favorevole all’ellenico, che ha vinto cinque dei sette incontri complessivi, ma l’ultima volta a Rotterdam, sul cemento, Jannik vinse praticamente impressionando, dando idea di avere ormai compreso il modo per disinnescare il gioco del suo avversario. Questo l’ultimo ostacolo verso un nuovo, eventuale Sinner-Alcaraz, tenendo conto che lo spagnolo ha comunque nel suo quarto giocatori pericolosi come Ben Shelton, Alexander Bublik e Hubert Hurkacz.

Foto: LaPresse