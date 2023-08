ATP Toronto 2023, Murray trova Sinner negli ottavi. Vittoria di Alcaraz, eliminati Rune, Tsitsipas e Rublev

Calato il sipario su un’intensa giornata di incontri nel Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese si è definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del prestigioso torneo nordamericano. In casa Italia, sono due i rappresentanti del Bel Paese ancora in gioco: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

L’altoatesino (n.8 del mondo) si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 nell’atteso derby contro Matteo Berrettini. Una prestazione di grande solidità e consistenza di Jannik, che negli ottavi affronterà lo scozzese Andy Murray. L’ex n.1 del mondo (attuale n.40) ha battuto l’australiano Max Purcell (n.78 ATP) per 7-6 (2) 3-6 7-5. In una partita durata quasi tre ore di gioco, Murray ha fatto vedere le sue grandi qualità di lottatore nonostante la sua età. Sarà dura per Sinner, per quanto messo in mostra dal britannico nelle sue ultime uscite.

Musetti (n.19 del mondo) è stato costretto, dal canto suo, agli straordinari dall’australiano Thanasi Kokkinakis (n.86 del ranking). Il carrarino si è imposto in rimonta per 4-6 7-5 6-4 in 2 ore e 53 minuti di partita, mettendo in mostra quelle qualità nella lotta che a volte gli hanno fatto un po’ difetto. Una grande dimostrazione da questo punto di vista dell’italiano, atteso dalla difficile sfida contro il n.3 del mondo Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie n.2 del tabellone, ha battuto Matteo Arnaldi (n.66 ATP) con il punteggio di 6-2 7-5 ed è fermamente intenzionato a prevalere in un altro match contro un italiano.

Missione compiuta per Carlos Alcaraz (n.1 del mondo). Il funambolico spagnolo ha saputo tenere a bada l’ardore fisico e anche il talento dello statunitense Ben Shelton (n.41 del ranking). L’iberico ha prevalso con il punteggio di 6-3 7-6 (3) e sul suo cammino ci sarà un incrocio interessante con il polacco Hubert Hurkacz (n.17 del mondo), a segno per 5-7 6-3 6-0 contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.44 ATP). Non senza fatica il successo dell’americano Taylor Fritz: il n.9 del mondo ha sconfitto per 7-6 (7) 3-6 6-3 il francese Ugo Humbert (n.34 del ranking) e negli ottavi giocherà contro Alex de Minaur (n.18 del mondo), vincente con lo score di 6-4 7-5 contro il canadese Gabriel Diallo (n.141 ATP).

Sconfitte inattese, invece, per Stefanos Tsitsipas, Holger Rune e Andrey Rublev. Il greco (n.4 del mondo), vincitore la settimana scorsa del torneo a Los Cabos (Messico), è stato sorpreso da un redivivo Gael Monfils (n.276 del ranking) sul punteggio di 6-4 6-3. Grande prestazione del francese, che negli ottavi giocherà contro un’altra grande sorpresa di questo torneo, ovvero l’australiano Aleksandar Vukic (n.62 ATP). L’aussie, inserito in tabellone da lucky loser, ha prima sconfitto al primo turno il croato Borna Coric e ha giocato un brutto scherzo allo statunitense Sebastian Korda (n.32 del mondo), vincendo con il punteggio di 6-3 4-6 7-6 (5).

Fa rumore anche il ko di Rune (n.6 del mondo) contro l’americano Marcos Giron (n.70 ATP). Il danese non è parso in grande condizione dal punto di vista fisico e la vittoria per 6-2 4-6 6-3 dello statunitense è stata chiara. Negli ottavi ci sarà, quindi, un derby degli States visto che Giron giocherà contro Tommy Paul (n.14 del mondo), impostosi nella sfida contro l’argentino Francisco Cerundolo (n.22 del mondo) per 7-6 (2) 6-7 (2) 6-3. Parlando di Rublev (n.7 ATP), inaspettata è stata la sua sconfitta contro l’altro americano Mackenzie McDonald (n.59 del ranking) con lo score di 6-4 6-3. Quest’ultimo quindi affronterà negli ottavi un altro giocatore tornato a splendere come in passato, ovvero il canadese Milos Raonic (n.545 del mondo), a segno contro il giapponese Taro Daniel per 6-4 6-3.

Tra i ko significativi c’è stato anche quello del tedesco Alexander Zverev (n.16 ATP) contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.37 del ranking) con lo score di 6-1 6-2. L’iberico sarà il prossimo avversario della testa di serie n.3, Casper Ruud.

