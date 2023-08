Berrettini-Barrere oggi, ATP Toronto 2023: orario, programma, tv, streaming

Dopo la sconfitta in quattro set agli ottavi con Carlos Alcaraz al termine di un bellissimo percorso a Wimbledon, torna in campo quest’oggi Matteo Berrettini per disputare il primo turno del Masters 1000 di Toronto 2023. Comincia dunque lo swing estivo nordamericano, che in passato ha saputo regalare grandi soddisfazioni al 27enne romano.

L’ex numero 1 d’Italia dovrà affrontare al debutto da favorito il francese Gregoire Barrere, n.58 ATP, con l’obiettivo di raggiungere al secondo turno Jannik Sinner per un eventuale attesissimo derby tricolore. Nessun precedente ufficiale nel circuito maggiore tra l’azzurro ed il transalpino. Grande curiosità per monitorare l’attuale condizione di Matteo sul cemento, all’inizio del percorso di avvicinamento agli US Open.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Berrettini-Barrere, primo turno del torneo Masters 1000 di Toronto. Il match verrà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO ATP TORONTO 2023 OGGI

Lunedì 7 agosto

Dalle 17.00

Alexis Galarneau (Canada)-Francisco Cerundolo (Argentina)

A seguire (non prima delle 18.30)

Matteo Berrettini (Italia)-Gregoire Barrere (Francia)

BERRETTINI-BARRERE: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse