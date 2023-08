ATP Toronto 2023, Khachanov dà forfait, Musetti diventa testa di serie

Continua il periodo lontano dai campi di Karen Khachanov. Il tennista russo non scende in campo dai quarti di finale del Roland Garros di questa stagione, quindi quasi due mesi, quando venne sconfitto in quattro set da Novak Djokovic, poi vincitore del torneo. E difatti non sarà della partita nemmeno dal Masters1000 di Toronto in programma da lunedì

Il numero 11 al mondo aveva già dovuto rinunciare a Wimbledon per il secondo anno di fila (nel 2022 venne escluso a causa della sua nazionalità, per gli effetti della guerra in Ucraina), a causa di una frattura da stress ed una frattura parziale dell’osso sacro. Khachanov ha ripreso ad allenarsi negli ultimi giorni, ma è ancora troppo poco per potergli permettere una partecipazione competitiva al 1000 canadese.

Quello di Khachanov non è l’unico forfait illustre di questo torneo. Il primo fra tutti è quello di Novak Djokovic, che aveva scelto di non presenziare in Canada già negli ultimi giorni di luglio. Con lui Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov, Nick Kyrgios ed il campione uscente Roberto Carreno Busta.

Sorride dunque Lorenzo Musetti: il tennista di Carrara scopre così, a poche ore dal sorteggio del torneo nordamericano, di essere la sedicesima e ultima testa di serie. Questo gli permetterà di non incrociare una delle prime otto teste di serie almeno per i primi due turni.

Foto: LaPresse