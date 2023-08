ATP Toronto 2023, Jannik Sinner: “Conosco la sensazione di una finale importante”

Jannik Sinner si giocherà questa sera il titolo del Masters1000 di Toronto affrontando Alex De Minaur. Un passo solo verso il traguardo, dopo aver battuto Tommy Paul nel corso di una sfida emozionante. L’azzurro ha poi parlato delle sue sensazioni in conferenza stampa.

“Non ho servito bene, soprattutto con la prima di servizio – afferma Jannik – ma ho cercato di rimanere centrato, affrontando i momenti difficili e cercando di giocare nel modo giusto. Quando ho preso il break sul servizio per il match ho cercato di dimenticare quello che è successo tornando al presente, ero pronto. Mi sentivo al sicuro sotto pressione, ma è sempre più complicato quando hai molte opportunità e non le sfrutti. Sono contento della mia reazione“.

Per il numero 8 è la terza finale 1000 in carriera: “Sarà un’altra grande sfida, un’altra opportunità. Sono felice di essere in questa posizione, ho lavorato duramente per arrivare a questo punto. De Minaur ha dimostrato di essere un giocatore incredibile, cercherò di tirare fuori il mio miglior tennis. Ormai conosco la sensazione prima di una finale importante, spero di poterlo dimostrare“.

De Minaur è stato suo compagno di doppio durante questa settimana: “Ci conosciamo bene, a volte ci alleniamo assieme a Montecarlo. Ci siamo affrontati un paio di volte, sappiamo esattamente cosa aspettarci l’uno dall’altro, siamo migliorati parecchio. Bello condividere con lui una giornata così, lottando per un trofeo importante, quindi vedremo. Sarà una partita difficile, ma amo le sfide. Spero di giocare una buona partita“.

Foto: LaPresse