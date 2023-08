ATP Toronto 2023: il tabellone di Matteo Berrettini. C’è un derby con Sinner al secondo turno

Domani comincerà il Masters 1000 di Toronto, primo dei due grandi tornei (l’altro è quello di Cincinnati), che anticipano gli US Open 2023, ultimo Slam della stagione. In tabellone in Canada ci sono quattro tennisti italiani e tra questi c’è un ritrovato Matteo Berrettini, che spera di vivere finalmente un’ultima parte dell’anno serena senza problemi fisici e con solo la possibilità di giocare il più possibile.

Berrettini farà il suo esordio con il francese Gregoire Barrere, numero 59 del mondo ed avversario comunque da non sottovalutare. Il transalpino ha in stagione come miglior risultato la semifinale di Eastbourne e tra le vittorie di maggior prestigio c’è quella su Cameron Norrie a Miami.

L’attesa, però, del tennis italiano è tutta per il possibile match al secondo turno per Berrettini. Il romano, infatti, in caso di vittoria incrocerebbe per la prima volta in carriera Jannik Sinner, che ha usufruito di un bye al primo turno, essendo settima testa di serie. I due italiani non si sono mai affrontati e c’è sicuramente curiosità nel vederli uno contro l’altro.

Uno spicchio di tabellone molto azzurro quello dove sono presenti Berrettini e Sinner, visto che il loro ipotetico ottavo di finale potrebbe essere contro Lorenzo Sonego. Il piemontese comincerà il suo cammino con Andy Murray e poi nel caso incrocerebbe uno tra Felix Auger-Aliassime (in crisi nera) o un qualificato. Va ricordato che Berrettini e Sonego si sono già incontrati per due volte in poco tempo sull’erba, prima a Stoccarda e poi a Wimbledon. A Toronto potrebbe esserci un terzo atto.

Provando a sognare ulteriormente, il tabellone di Berrettini prevede un possibile quarto di finale con Stefanos Tsitsipas, fresco vincitore di Los Cabos, anche se in quello spicchio i vari Eubanks, Dimitrov e Coric sono avversari pericolosi. Andando avanti ancora semifinale extra lusso con Carlos Alcaraz, con la possibilità di prendersi una straordinaria rivincita dopo la sconfitta a Wimbledon.

Foto: LaPresse