Atletica, Laura Pellicoro firma la doppietta dorata alle Universiadi! L’azzurra vince i 1500

Laura Pellicoro ha firmato una spettacolare doppietta alle Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti di tutti gli Atenei del mondo. L’azzurra ha trionfato sui 1500 metri, dopo che pochi giorni fa aveva primeggiato sugli 800 metri a Chengdu (Cina). Un micidiale uno-due nel mezzofondo per la nostra portacolori, che oggi ha interpretato la gara in maniera magistrale e si è imposta con il tempo di 4:15.82 davanti alla lussemburghese Vera Hoffmann (4:16.47) e alla turca Silan Ayyildiz (4:17.26).

La 22enne brianzola, allenata da Gaetano Acconcia e studente di biologia a Portland, torna a casa con due allori al collo e ha dimostrato di essere un’atleta di valido spessore in campo internazionale. Laura Pellicoro ha così rimpinguato il bottino dell’Italia in questa manifestazione internazionale, durante la quale era arrivata anche la medaglia d’oro di Alice Muraro sui 400 ostacoli. Tesserata per la Bracco Atletica, l’azzurra sembra essere entrata in una nuova dimensione e proverà a ritagliarsi altre soddisfazioni nel prossimo futuro.

Le mezze maratone disputate nella notte hanno visto il successo della giapponese Hikaru Kitagawa e del turco Sezgin Atac. Il polacco Maciej Michal Wyderka ha primeggiato sugli 800 metri, la Cina ha fatto proprie le due 4×100.

