Atletica, Europei U20 2023: chi parteciperà? Le speranze di medaglia dell’Italia: Furlani leader assoluto

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei Under 20 di atletica leggera, che andranno in scena a Gerusalemme (Israele) dal 7 al 10 agosto. La Nazionale potrà fare affidamento su ben 93 azzurri (50 uomini, 43 donne) e le chance di medaglia non mancheranno. Il faro della spedizione sarà Mattia Furlani che, dopo aver trionfato a Hengelo con 8.24 e avere firmato un 8.44 ventoso a Savona, partirà con tutti i favori del pronostico nel salto in lungo. Il Campione d’Europa Under 18, che parteciperà poi ai Mondiali di Budapest, dovrà fare i conti con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov e magari anche con l’altro azzurro Francesco Inzoli.

Edoardo Stronati si presenta con il miglior accredito nel salto in alto (2.24 metri in sala, poi 2.15 all’aperto) e punta al titolo, ma dovrà fare i conti con il greco Andrea Mita e soprattutto con il figlio d’arte svedese Melwin Lycke Holm. Simone Bertelli vanta il secondo miglior accredito nel salto con l’asta con i i 5.51 metri del record italiano under 20 al coperto, si preannuncia un confronto serrato con lo svizzero Valentin Imsand.

Marta Amani si presenterà in pedana dopo aver conquistato il bronzo nel salto in lungo ai Mondiali Under 20 nella passata stagione e con lo stagionale di 6.34 sarà chiamata alla sfida con la tedesca Samira Attermeyer e la serba Angelina Topic. Prima uscita in maglia azzurra in un campionato internazionale per l’astista Great Nnachi che con il 4.30 di quest’anno potrà giocarsela con la tedesca Chiara Sistermann.

Curiosità per il salto triplo con Erika Saraceni (fresca di oro agli EYOF), Greta Donato (figlia di Fabrizio) e Mifri Veso. Velleità di gloria anche per la pesista Anna Musci, l’altista Aurora Vicini, la quattrocentista Ludovica Cavo e l’ottocentista Gloria Kabangu, mentre nella marcia si punterà particolarmente su Diego Giampaolo e Giulia Gabriele dopo i trionfi negli Europei a squadre.

Foto: Grana/FIDAL