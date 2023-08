ATP Toronto 2023, Gael Monfils sfiderà Sinner nei quarti. Alcaraz in rimonta, eliminati Ruud e Fritz

Calato il sipario su questa giornata di incontri del Masters1000 di Toronto e roster completo dei qualificati ai quarti di finale. La pioggia nelle prime fasi ha un po’ disturbato l’evolversi delle sfide, ma alla fine il ritardo non è stato tale da cambiare più di tanto quanto era previsto originariamente.

In casa Italia si può sorridere per il passaggio di turno di Jannik Sinner, anche se il n.8 del mondo non ha affrontato il suo incontro con Andy Murray. Un problema muscolare agli addominali, infatti, ha costretto lo scozzese a ritirarsi dal torneo, scendendo in campo solo per spiegare al pubblico le ragioni di quanto accaduto. Sinner, quindi, continua nel suo percorso e affronterà una sua vecchia conoscenza.

Ci si riferisce a Gael Monfils. Il francese, attuale n.276 del mondo, è tornato a splendere in questo torneo e la vittoria sorprendente contro il n.4 ATP, Stefanos Tsitsipas, del secondo turno l’ha dimostrato. Bravo il transalpino a confermare il suo status contro un’altra delle sorprese di questo 1000, ovvero l’australiano Aleksandar Vukic (n.62 del ranking). Monfils si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4.

Costretto agli straordinari lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il n.1 del mondo ha dovuto rimontare contro il polacco Hubert Hurkacz (n.17 ATP). Perso il primo set 6-3, Alcaraz ha sciorinato il proprio miglior tennis per piegare la resistenza di un Hurkacz di livello, ma non lucidissimo in alcune fasi della sfida. Con lo score di 7-6 (2) 7-6 (3) nei restanti parziali, il funambolico iberico è approdato ai quarti e giocherà contro l’americano Tommy Paul, che l’anno scorso lo estromise dal 1000 canadese, anche se la sede era Montreal. Paul, testa di serie n.12, ha battuto piuttosto nettamente l’altro statunitense Marcos Giron (n.70 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2.

Rumorose le sconfitte, invece, di Taylor Fritz e di Casper Ruud. Il californiano (n.9 ATP) si è arreso alla verve dell’australiano Alex de Minaur (n.18 del ranking), a segno per 7-6 (7) 4-6 6-1, mentre il norvegese (n.5 ATP) ha alzato bandiera bianca contro lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina (n.37 del ranking) sul punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (4). In quest’ultimo caso, la partita ha subìto l’interruzione di 90′ per la pioggia, con Ruud che a inizio secondo parziale ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema alla schiena.

L’iberico giocherà quindi nei quarti contro l’americano Mackenzie McDonald (n.59 del mondo), che ha sconfitto l’idolo di casa, Milos Raonic, per 6-3 6-3. De Minaur, invece, se la vedrà contro il n.3 del ranking, Daniil Medvedev, vittorioso per 6-4 6-4 contro Lorenzo Musetti (n.19 ATP).

