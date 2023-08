ATP Toronto 2023, Lorenzo Musetti ci prova ma va ko con Daniil Medvedev

Ko a testa alta per Lorenzo Musetti a Toronto. Il carrarese è fuori dal Masters1000 sul cemento canadese, venendo battuto con un doppio 6-4 da Daniil Medvedev agli ottavi di finale un un’ora e mezza; l’azzurro ci ha provato, aveva un giusto piano per poter superare il numero 3 al mondo, che però ha aspettato il momento e ha azzannato la partita, aspettando così il vincitore del match fra Taylor Fritz ed Alex De Minaur. Jannik Sinner, impegnato nella notte con Andy Murray, rimane così l’unico azzurro ancora in gara.

Due stili completamente differenti di interpretare il tennis che si raffrontano, estro e concretezza che, cozzando, offrono un bello spettacolo. Per sei giochi non arrivano occasioni da una parte e dall’altra, la svolta del set arriva nel settimo game, dove arrivano un paio di scambi davvero durissimi. Lorenzo, che paga uno smash buttato via in campo aperto, salva una prima palla break con un ace, ma la seconda viene concretizzata dal russo prendendo per i capelli una palla corta dell’azzurro e tenendola in campo. Medvedev può così gestire, e senza troppi patemi incamera la prima frazione.

Nella seconda frazione aumentano leggermente gli errori da una parte e dall’altra, che però non inficiano troppo la qualità della partita. Il russo sale in cattedra con una delle sue qualità migliori, quella di giocare dei colpi insospettabili per la sua altezza, che non ti aspetteresti mai. Un paio di recuperi in corsa, un recupero prodigioso su una smorzata, rovescio lungolinea ed è già break al terzo gioco. Come accade spesso, arriva un momento in cui il vincitore Slam va in corto circuito, arrabbiato per la mancanza di una palla dal lotto, e tra un errore e un doppio fallo arriva il game del 3-3 per Lorenzo. Sembra il viatico per un set equilibrato, e invece Medvedev torna il chirurgo che sa essere sul cemento che, con un paio di scambi di livello assoluto, ottiene di nuovo il vantaggio, fino alla chiusura di partita.

Russo che, nonostante i cinque doppi falli, ha avuto molto dalla prima di servizio, vincendo 28 dei 34 scambi totali, e ha avuto qualche problemino in più nel secondo set, con un 10/21 con la seconda. 21 i vincenti. Musetti che, per rimanere a galla, sbaglia più del dovuto: sono 26 gli errori non forzati contro i 19 del russo, che guadagna così i quarti di finale.

