ATP Toronto 2023, De Minaur sorprende Medvedev: è semifinale con Davidovich Fokina

La semifinale delle sorprese: la parte bassa del tabellone del Masters1000 di Toronto vedrà protagonisti Alex De Minaur ed Alejandro Davidovich Fokina per giocarsi un posto in finale. Il cemento canadese ci regala uno scontro che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia, con l’australiano che si è esibito nel numero di giornata battendo Daniil Medvedev.

Il russo sembrava praticamente imbattibile sul cemento fino a ieri sera, quando aveva superato di slancio Lorenzo Musetti. Ma non aveva fatto i conti con il ‘Demon’, che dopo quattro sconfitte lo aveva già superato lo scorso anno nell’indoor di Parigi. L’oceanico non dimentica la lezione che ha dato lo scorso anno, recupera tre break durante la partita e approda alla prima semifinale di questo livello in carriera grazie al successo per 7-6 7-5.

L’iberico ha invece avuto ragione di Mackenzie McDonald, numero 59 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 6-4 6-2. Una partita più complicata di quanto dica il punteggio, poiché l’iberico ha affrontato otto palle break nella sua partite, riuscendo a salvarne sei. Per lui è la seconda finale in un 1000 in carriera.

Quarto incontro in carriera tra i due semifinalisti, con lo spagnolo avanti al momento per 2-1 ma con l’australiano che ha vinto l’unico precedente su cemento risalente alle NextGen Finals 2019. In nottata invece i match che vedranno protagonista Carlos Alcaraz con Tommy Paul e Jannik Sinner con Gael Monfils.

