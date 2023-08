ATP Los Cabos 2023, vittorie complicate per De Minaur e Ivashka, passano Jarry e Koepfer

Chiuso il primo turno nel torneo ATP di Los Cabos, il cemento messicano è uno degli appuntamenti di preparazione verso il caldissimo agosto statunitense, che avrà il proprio culmine tra i due Masters1000 e soprattutto con gli US Open.

Con i primi quattro giocatori del tabellone, Stefanos Tsitsipas in testa, ad usufruire di un bye, è Alex De Minaur a inaugurare la marcia dei grandi nomi, l’approccio era facile ma ha sudato più del dovuto contro il qualificato tunisino Skander Mansouri, che ha avuto anche la chance di portare la sfida al terzo set.

Avanzano anche le altre teste di serie: Nicolas Jarry spazza via la wild card messicana Rodrigo Pacheco Mendez, classe 2005 e alla terza partita in carriera nel circuito maggiore. Tutto sommato agevole anche il successo di Dominik Koepfer contro il cileno Tomas Barrios Vera (per lui l’australiano James Duckworth, avanti senza problemi con Virtanen), mentre Ilya Ivashka ha sudato freddo con il kazako Beibit Zhukayev, che ha avuto anche un match point a sua disposizione nel finale del terzo set.

Fra le altre partite, da notare il successo del taiwanese Jason Jung contro il messicano Ernesto Escobedo: il trentaquattrenne, entrato in tabellone da lucky loser, mette fine a un digiuno di vittorie a livello ATP durato due anni, da Newport 2021.

ATP LOS CABOS 2023, RISULTATI 1 AGOSTO

J. Jung b. E. Escobedo 3-6 7-6 6-2

D. Koepfer b. T. Barrios Vera 6-4 6-3

A. De Minaur b. S. Mansouri 6-4 6-4

J. Duckworth b. O. Virtanen 6-3 6-0

N. Jarry b. R. Pacheco Mendez 6-3 6-1

I. Ivashka b. B. Zhukayev 3-6 6-3 7-6

B. Gojo b. C. Garin 7-5 4-6 6-3

Foto: LaPresse