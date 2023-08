ATP Kitzbuehel 2023: Thiem rimonta e avanza, cadono Hanfmann e Altmaier

Si chiude la giornata dedicata agli ottavi di finale per quanto riguarda l’ATP 250 di Kitzbuehel, in Austria, che prevede la propria conclusione al sabato in virtù della necessità di far partire alcuni dei protagonisti verso il continente americano per l’accoppiata di Masters 1000 dei rispettivi luoghi.

Sono diverse le situazioni sorprendenti che si verificano nel corso della giornata. Non lo è il doppio 6-2 di Tomas Martin Etcheverry su Guido Andreozzi nel derby argentino, lo è solo relativamente il successo del colombiano Daniel Elahi Galan sul tedesco Daniel Altmaier. Anche se, in questo caso, è da rimarcare come vengano annullati due match point dal sudamericano.

L’harakiri più enorme, però, è di Sebastian Ofner: l’austriaco guida per 6-4 5-0 e poi, incredibilmente, passa dai due match point per finire 6-4 6-0 a un’incredibile serie di errori e decisioni sbagliate che lo portano a perdere il secondo set e, poi, a regalare allo slovacco Alex Molcan i quarti di finale, dove sfiderà l’argentino Sebastian Baez.

Un po’ più normale quel che accade, con punteggi simili peraltro, al serbo Laslo Djere e all’argentino Pedro Cachin nel terzo spot di quarti di finale: sono le uniche due teste di serie che si affronteranno nei quarti.

A proposito di brividi, ne corre uno anche Dominic Thiem: l’austriaco, in chiusura di giornata, viene letteralmente surclassato dal cinese Zhizhen Zhang, ma ha la forza di riprendersi e di far valere il proprio status per vincere 1-6 6-3 6-2. Avrà dall’altra parte della rete il francese Arthur Rinderknech, che chiude in due parziali il torneo del numero 2 del seeding, il tedesco Yannick Hanfmann.

ATP 250 KITZBUEHEL 2023: RISULTATI OTTAVI DI FINALE

Etcheverry (ARG) [1]-Andreozzi (ARG) [Q] 6-2 6-2

Galan (COL)-Altmaier (GER) [8] 3-6 6-2 7-6(8)

Molcan (SVK)-Ofner (AUT) [4] 4-6 7-5 7-6(5)

Baez (ARG)-Carballes Baena (ESP) [6] 6-1 6-2

Djere (SRB) [5]-Seyboth Wild (BRA) [WC] 7-6(5) 6-3

Cachin (ARG) [3]-Ramos Vinolas (ESP) 7-5 6-3

Thiem (AUT) [WC]-Zhang (CHN) 1-6 6-3 6-2

Rinderknech (FRA)-Hanfmann (GER) [2] 7-6(3) 6-3

Foto: LaPresse