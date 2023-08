ATP Cincinnati 2023, tanta pioggia e diversi rinvii: Sonego e Musetti oggi, out Berrettini

Tanta pioggia nella giornata di ieri a Cincinnati, sede del Masters1000 di questa settimana. Sul cemento dell’Ohio il programma degli incontri è stato decisamente sconvolto dalla perturbazione. Non è un caso che i match di Lorenzo Sonego e di Lorenzo Musetti, rispettivamente contro il russo Alexander Shevchenko e il britannico Daniel Evans, siano stati posticipati a oggi.

Solo un italiano sceso in campo, dunque, e con un risultato negativo. Il riferimento è a Matteo Berrettini, ko contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.14 del ranking) con lo score di 4-6 6-2 6-3. Il romano, dopo aver vinto il primo set, è calato molto di intensità e il nordamericano, che non vinceva una partita da fine maggio, ne ha approfittato. Il nativo di Montreal, dunque, affronterà al secondo turno il francese Adrian Mannarino.

Una giornata nella quale è arrivata la “sentenza” su chi sarà il prossimo avversario nel secondo turno di Jannik Sinner. Si tratta del serbo Dusan Lajovic (n.66 del ranking), che a sorpresa ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo (n.21 ATP) per 6-3 6-4. Uscita di scena poi per il russo Roman Safiullin (n.63 del ranking), ai quarti di finale quest’anno a Wimbledon (sconfitto proprio da Sinner), contro il cileno Nicolas Jarry (n.26 del ranking) sullo score di 4-6 6-3 6-3.

Vittorie poi per il finlandese Emil Ruusuvuori e l’australiano Jordan Thompson: il finnico (n.60 del mondo) ha sconfitto il francese Corentin Moutet (n.77 ATP) per 6-4 6-2 e giocherà al secondo turno contro il russo Andrey Rublev (testa di serie n.7); l’aussie (n.55 del ranking) ha battuto lo statunitense John Isner (n.106 ATP) per 7-6 (5) 7-6 (2) e sarà il prossimo rivale del n.1 del mondo, Carlos Alcaraz.

Foto: LaPresse