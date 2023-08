WTA Cincinnati: una sconfitta e una vittoria per l’Italia. Bene Kalinina e Venus Williams, poi arriva la pioggia e blocca tutto

Prima giornata piovosa e dunque difficile al WTA 1000 di Cincinnati (Stati Uniti, cemento), ultimo grande torneo prima degli US Open 2023 che si terranno da lunedì 28 agosto a domenica 10 settembre. Nell’Ohio il meteo non è stato benevolo e ha permesso la disputa di soltanto cinque incontri e un pezzo del sesto (tra Haddad-Maia-Muchova, sfida che è stata sospesa sul 3-2 e servizio per il brasiliano). Il resto è stato tutto spostato a domani, compreso il match tra l’italiana Martina Trevisan e la statunitense Bernarda Pera. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo negli incontri validi per il primo turno che si sono svolti oggi.

Giornata agrodolce per l’Italia: da una parte si può festeggiare per la vittoria all’esordio della qualificata Jasmine Paolini, brava a battere l’ucraina Marta Kostyuk per 6-2 6-1, mentre dall’altra si deve purtroppo fare i conti con l’eliminazione di Elisabatte Cocciaretto, sconfitta dalla statunitense Sloane Stephens per 7-5 6-2. Ora al secondo turno Paolini (che prima di questo torneo era arrivata agli ottavi al Masters di Montreal) dovrà vedersela con la vincente della sfida tra la svizzera Belinda Bencic (n.13 del seeding) e la spagnola Carolina Bucsa; Stephens, invece, affronterà la francese Caroline Garcia (testa di serie n.6).

Successo in due set per l’ucraina Anhelina Kalinina, che è stata capace di mettere ko la cinese Lin Zhu con il punteggio di 6-3 7-5, mentre ci sono voluti tre parziali e due ore e 6 minuti di gioco alla russa Anastasia Potapova per battere la giovanissima svizzera (classe 2005!) Celine Naef per 1-6 6-4 7-5. Grazie a questi successi Kalinina e Potapova hanno strappato il pass per i sedicesimi di finale, e ora dovranno sfidare rispettivamente la tunisina Ons Jabeur (n.5 del torneo) e una tra Vondrousova e Siniakova.

Grande vittoria poi per la wild card statunitense Venus Williams, che ha sconfitto la russa Veronika Kudermetova per 6-4 7-5 e si è aggiudicata il sedicesimo di finale contro una tra Zheng e Sasnovich. Infine, è durato solamente 26 minuti il sesto match di giornata tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la ceca Karolina Muchova e poi, sul risultato di 3-2 e servizio per la sudamericana, è arrivata la pioggia che ha bloccato tutto fino alla fine del primo giorno.

I RISULTATI DI GIORNATA

V. Williams (USA) (WC) – V. Kudermetova (RUS) (16) 6-4 7-5

A. Potapova (RUS) – C. Naef (SUI) (WC) 1-6 6-4 7-5

S. Stephens (USA) – E. Cocciaretto (ITA) 7-5 6-2

J. Paolini (ITA) (Q)– M. Kostyuk (UKR) 6-2 6-1

B. Haddad Maia (BRA) (12) – K. Muchova (CZE) 3-2 (e servizio Haddad Maia)

A. Kalinina (UKR) – L. Zhu (CHN) 6-3 7-5

