Atletica, Noah Lyles esagera: “Correrò il record del mondo ai Mondiali”. Annuncia un tempo folle per battere Bolt

Noah Lyles si presenta baldanzoso ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Il Campione del Mondo dei 200 metri ha infatti annunciato i propri obiettivi cronometrici in vista della rassegna iridata e sono semplicemente stellari.

Lo statunitense ha infatti comunicato che punterà a correre il mezzo giro di pista in 19.10 e i 100 metri in 9.65. Nel primo caso batterebbe il record del mondo che il leggendario Usain Bolt timbrò ai Mondiali 2009 in quel di Berlino (19.19), nel secondo siglerebbe la seconda prestazione della storia alle spalle esclusivamente del primato dell’iconico giamaicano (9.58 sempre nella capitale tedesca ormai quattordici anni fa).

Attualmente Noah Lyles è il terzo atleta più veloce della storia sui 200 metri con il 19.31 corso lo scorso anno ai Mondiali di Eugene, quarto tempo alle spalle dei due sigilli di Usain Bolt (il 19.19 già citato e il 19.30 delle Olimpiadi di Pechino 2008, ma anche del 19.26 di Yohan Blake). In questa stagione ha timbrato un superbo 19.47 in Diamond League a Londra. Sui 100 metri, invece, corse in 9.86 il 18 maggio 2019 e quest’anno ha siglato un 9.94 il 7 luglio a Eugene (oltre a un 9.80 ventoso).

