ATP Cincinnati, Djokovic ad Alcaraz: “Non ti arrendi mai…Potresti non giocare sempre così?” – VIDEO

Una partita bellissima. Nella Finale del Masters1000 di Cincinnati Novak Djokovic e Carlos Alcaraz hanno dato vita a un match stupendo sul piano della qualità e dell’intensità. Quasi quattro ore di gioco, in una partita al meglio dei tre set, sono un record e a prevalere è stato il serbo con il punteggio di 5-7 7-6 (6) 7-6 (4). Incontro disputato in condizioni ambientali complicate, non è un caso che Djokovic abbia sofferto anche di un colpo di calore.

Nole, però, ha avuto il merito di rimanere aggrappato alla partita e di mettere in campo la sua solidità straordinaria per piegare la resistenza strenua del suo più giovane avversario, che lo aveva sconfitto nella Finale di Wimbledon di più di un mese fa.

Al termine del confronto, un divertente siparietto c’è stato tra i due. Djokovic al microfono ha dichiarato: “Ragazzo, non ti arrendi mai tu, Dio Santo. Mi piace questa cosa di te, ma se potessi non giocare tutti i punti così eh?“.

Carlitos, stando al gioco del serbo, ha risposto con una battuta: “Gli spagnoli non muoiono mai“, riferendosi anche a quanto fatto da Rafa Nadal in passato proprio contro Djokovic. Nole ha aggiunto: “Sì, ne so qualcosa infatti, anzi ne ho avuto esperienza!“.

Foto: LaPresse