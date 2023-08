ATP Cincinnati 2023, Carlos Alcaraz: “Sono il primo avversario di Djokovic, anche per il numero 1”

Dopo l’eliminazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto, Carlos Alcaraz si rimbocca le maniche in vista del secondo grande torneo nordamericano del mese di agosto, ovvero il Masters 1000 di Cincinnati. Il campione di Wimbledon è pronto per la sfida con il mirino però già ben posizionato verso gli US Open, piatto forte della trasferta al di là dell’Oceano.

Un doppio appuntamento di grande importanza sul cemento americano e, di pari passo, anche il duello per il primo posto nel ranking ATP con Novak Djokovic, che lo spagnolo ha superato nella finale dei Championships di poche settimane fa. “Mi piacciono queste battaglie. Mi piace sapere che posso perdere e posso recuperarlo allo stesso tempo. Devi divertirti quando la battaglia è contro una delle leggende del nostro sport, contro Novak”. (Fonte: TennisWorldItalia).

Il classe 2003 non si nasconde nella sfida con il serbo: “Sento di essere il principale avversario per lui. Per me è qualcosa di pazzesco e sto cercando di godermelo. Per me in questo momento l’obiettivo principale è rimanere al primo posto e se lo perdo, cercare di recuperarlo il più velocemente possibile. È qualcosa che mi ha aiutato molto a mostrare il mio miglior livello nei grandi tornei”.

A quanto pare il tennista murciano si è già ampiamente messo alle spalle la non brillantissima apparizione di Toronto: “Non è stata una buona settimana per me, ma ho molte cose da migliorare in vista di questo torneo. Guardando indietro allo scorso anno, ho ceduto al primo turno a Montreal quindi ai quarti di finale a Cincinnati, ma poi ho vinto gli US Open. Sono cambiate molte cose rispetto all’anno scorso. Penso che il torneo sia cresciuto molto, e questo è il mio primo giorno qui. Il mio primo allenamento l’ho fatto ieri mattina, quindi mi sono divertito. Anche tutti i fan erano lì a godersi l’allenamento. Finora mi sto godendo il mio tempo qui a Cincinnati”.

Foto: LaPress