ATP Cincinnati 2023, Novak Djokovic: “Torno negli States dopo due anni, sono pronto dopo Wimbledon”

Inizia ufficialmente la campagna sul cemento statunitense anche per Novak Djokovic. Il 23 volte vincitore di un trofeo del Grande Slam, infatti, è sbarcato nell’Ohio in vista del Masters 1000 di Cincinnati, che farà da antipasto agli attesissimi US Open di New York.

Per il fuoriclasse serbo si tratta di un primo passo di grande importanza. Dopo due anni di assenza, infatti, il nativo di Belgrado è tornato negli Stati Uniti d’America. Non gli accadeva dalla finale di Flushing Meadows del 2021, quando Daniil Medvedev lo privò del sogno del Grande Slam. Dopodichè le limitazioni legate ai non-vaccinati contro il Covid-19 hanno costretto il classe 1987 a saltare ogni torneo degli States.

Dopo la sconfitta in finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, Nole fa il punto della situazione in vista del suo esordio a Cincinnati: “Ho speso molto tempo in famiglia, riposo e preparazione per i tornei qui sul cemento americano. Sono passati due anni dall’ultima volta che sono stato in America. Quindi, ovviamente, sono molto emozionato e non vedevo l’ora di venire”. (Fonte: TennisWorldItalia).

Due anni senza Stati Uniti, addirittura 4 per il torneo dell’Ohio: “Non sono stato a Cincinnati dal 2019, è così bello essere tornato. Molti giovani fan che ho visto negli ultimi due giorni sui campi di allenamento, il che è sempre bello da vedere e la gente ama il proprio tennis. Mi piace la sensazione che provo dopo oltre 20 anni di tennis professionistico. C’è ancora il fuoco acceso. C’è ancora quella spinta e motivazione per venire davvero ai più grandi eventi sportivi e provare a vincere, provare a vincere titoli e provare a portare qualche bella sensazione al pubblico”.

Foto: LaPresse