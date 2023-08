WTA Cincinnati 2023, Iga Swiatek: “Vondrousova non mi ha permesso di rifiatare. Contro Gauff non sarà facile”

Continua l’avventura di Iga Swiatek al WTA 1000 di Cincinnati, ultimo grande torneo prima degli US Open che si svolgeranno dal 28 agosto al 10 settembre. Dopo le vittorie contro la statunitense Danielle Collins e la cinese Qinwen Zheng tra secondo turno e ottavi di finale (dopo il bye al primo turno), la numero 1 al mondo ha sconfitto ieri la ceca Marketa Vondrousova (testa di serie n.10) per 7-6(3) 6-1 e ha così conquistato il pass per la semifinale.

Al termine del match Swiatek è intervenuta in conferenza stampa e ha subito parlato del warning subito per perdita di tempo in risposta sul match point in suo favore: “Rispetto Marija Cicak, è una grande giudice di sedia. Lei è sempre molto severa con le regole e le applica sempre in modo molto scrupoloso, guardando spesso al secondo. Negli ultimi due game del match abbiamo giocato scambi piuttosto lunghi e sentivo di aver bisogno di rifiatare, ma Marketa non me lo ha permesso. Era praticamente sempre pronta quando mancavano ancora 20 secondi, mentre io necessitavo di più tempo. Sarò sincera, ho cercato di rubare qualche secondo“.

La polacca ha poi aggiunto: “Ero sempre pronta quando mancavano ancora 15 secondi, pensavo fosse comunque un tempo sufficiente per Vondrousova. La regola dice che è lei a dettare i tempi: quando è pronta, devo esserlo anch’io. Però ho detto a Cicak che anche io sono umana e ho bisogno di respirare. In ogni caso, capisco che questo sia il regolamento e dobbiamo adattarci”.

Il focus del discorso si è in seguito spostato sui tanti infortuni e ritiri di questi ultimi giorni (Rune, Davidovich, McDonald e Lajovic tra i maschi e Rybakina, Vekic e Bouzkova tra le femmine): “Sta diventando sempre tutto più difficile: se i tornei si allungheranno avremo sempre meno tempo per recuperare. L’anno prossimo sarà quasi estremo, visto che quasi tutti i Masters1000 si estenderanno su due settimane. Non credo sia una coincidenza, ma un segnale verso ATP e WTA che dovrebbero andarci piano con noi: le stagioni si allungheranno. Dovremo essere bravi noi giocatori a capire quando fermarci, è una maratona, non una gara di velocità”

Ora in semifinale Swiatek affronterà Cori Gauff (n.7 del seeding), avversaria sempre sconfitta nei sette precedenti: “Io e Coco ci siamo affrontate molte volte, conosco bene il suo gioco, anche se non puoi mai sapere come si presenterà. Dovrò cercare di concentrarmi su me stessa, ormai ho capito come giocare in queste condizioni”.

