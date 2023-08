Atletica, Yulimar Rojas vince all’ultimo salto nel triplo ai Mondiali. Derkach e Cestonaro in top10

Yulimar Rojas piazza in extremis la zampata della fuoriclasse e riesce a salvarsi, aggiudicandosi la medaglia d’oro nel salto triplo femminile ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. La fenomenale venezuelana ha litigato con la pedana del National Athletics Centre di Budapest per tutta la sera, rischiando addirittura una clamorosa eliminazione dopo le prime tre serie di finale e trovando un buon salto solo all’ultimo tentativo.

La Campionessa Olimpica in carica, ottava dopo cinque turni con un modesto 14.33, è balzata in un colpo solo al comando della classifica saltando 15.08 metri in attesa della risposta di tutte le sue avversarie. Nessuna è riuscita però ad operare il controsorpasso sulla 27enne sudamericana, che ha centrato così il quarto titolo iridato (consecutivo) della carriera nonostante una misura molto distante dai suoi record del mondo (15.67 all’aperto, 15.74 in sala).

Argento di spessore ma abbastanza agrodolce per l’ucraina Maryna Beck-Romanchuk, che ha siglato il primato personale stagionale in 15.00 (al primo tentativo) mettendo in mostra una serie di grande qualità (altre due misure sopra i 14.80) e conservando la leadership della competizione fino all’ultimo salto della Rojas. Bronzo alla cubana Leyanis Perez Hernandez con 14.96, subito davanti alla giamaicana Shanieka Ricketts (14.93) e alla dominicense Thea Lafond (14.90, record nazionale di Dominica).

L’Italia, come da pronostico, non è mai stata in lizza per il podio ma ha archiviato un significativo ottavo posto con Dariya Derkach, che ha saltato subito 14.36 (record stagionale) qualificandosi per le tre serie finali ma collezionando successivamente cinque nulli. Decima l’altra azzurra Ottavia Cestonaro con un discreto 14.05 dopo essere atterrata a 14.2o nelle qualificazioni.

Foto: Lapresse