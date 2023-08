Atletica, Noah Lyles è l’uomo più veloce del mondo: vittoria imperiale sui 100, tempo stellare. Un europeo sul podio

Noah Lyles è l’uomo più veloce del Pianeta. Lo statunitense si è laureato Campione del Mondo dei 100 metri, trionfando a Eugene con un imperiale 9.83 (vento nullo). Il due volte Campione del Mondo sui 200 metri ha conquistato il suo primo titolo iridato in questa specialità, eguagliando la miglior prestazione mondiale stagionale che il britannico Zharnel Hughes aveva siglato in primavera. Il 26enne, bronzo sul mezzo giro di pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, aveva promesso questo trionfo con l’apocalittico crono di 9.65: ha tagliato il traguardo 18 centesimi più tardi rispetto a una previsione che era stata letteralmente folle, ma tanto è bastato per prendersi lo scettro nella gara regina e per far restare il titolo negli USA dopo che lo scorso anno si impose Fred Kerley (oggi fuori in semifinale).

Noah Lyles è stato straripante in tutti i fondamentali, ma soprattutto sul lanciato ha fatto la differenza, andando a riprendere il botswano Letsile Tebogo e il britannico Zharnel Hughes. Il nativo di Gainesville ha avuto la meglio per cinque centesimi nei confronti dei due avversari. Tebogo si è messo al collo la medaglia d’argento in 9.88, precedendo per un solo millesimo Zharnel Hughes e per quattro millesimi il giamaicano Oblique Seville, che aveva convinto tra batterie e semifinale, non riuscendo però ad agguantare il podio.

Quinto posto per lo statunitense Christian Coleman, partito a razzo ma poi crollato nel finale: 9.92 per il Campione del Mondo nel 2019. Cinque uomini sono scesi sotto il muro dei 10 secondi, mentre l’atteso kenyano Ferdinand Omanyala non è andato oltre la settima piazza (10.07) alle spalle del giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.04) e davanti al giamaicano Ryiem Forde (10.08). Il nostro Marcell Jacobs, Campione Olimpico, era stato eliminato in semifinale dopo essere sembrato in ripresa e aver chiuso in 10.05.

