ATP Los Cabos 2023: Tsitsipas si salva con Jarry ed ora affronta Coric. In semifinale anche De Minaur e Koepfer

Si sono delineate le semifinali del torneo ATP 500 di Los Cabos. Con tantissima fatica Stefanos Tsitsipas prosegue la sua avventura in Messico. Il greco, che va a caccia del decimo titolo della carriera, ha superato in rimonta in tre set il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-7 7-6 6-2 dopo una pazzesca battaglia di tre ore di gioco.

Il programma si è spinto fino alla tardissima notte, con Borna Coric ed Ilya Ivashka che sono rimasti in campo fino alle tre del mattino. Non è un record, visto che sempre in Messico, ma ad Acapulco, Zverev e Brooksby avevano giocato fino alle cinque. Il croato ha comunque staccato il biglietto per la semifinale contro Tsitsipas, dopo aver sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka per 6-3 6-4.

Nella parte bassa del tabellone si affronteranno in semifinale Alex De Minaur e Dominik Koepfer. L’australiano continua ad essere imbattuto in questa stagione sul cemento messicano, battendo l’americano Tommy Paul, in quella che era la rivincita della finale di Acapulco dello scorso marzo. In quella occasione fu De Minaur ad imporsi in tre set e anche stavolta il numero 19 del mondo ha chiuso con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.

Continua l’ottimo momento di forma di Dominik Koepfer, che era reduce dai quarti di finale ad Atlanta. Il tedesco ha raggiunto per la seconda volta in carriera la semifinale in un torneo ATP e lo ha fatto dopo aver sconfitto l’americano Aleksandar Kovacevic per 6-4 7-5.

RISULTATI ATP LOS CABOS 2023 (4 AGOSTO)

Koepfer (Ger) b. Kovacevic (Usa) 6-4 7-5

De Minaur (Aus) b. Paul (Usa) 6-4 3-6 6-3

Tsitsipas (Gre) b. Jarry (Cil) 6-7 7-6 6-2

Coric (Cro) b. Ivashka (Blr) 6-3 6-4

FOTO: LaPresse