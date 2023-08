Atletica, Sara Fantini piazza la bordata al primo assalto: Finale ai Mondiali, stagionale nel martello

Sara Fantini ha piazzato la bordata di lusso appena si è presentata sulla pedana di Budapest, qualificandosi alla finale del lancio del martello dei Mondiali 2023 di atletica leggera. All’azzurra è bastato un solo tentativo per sbrigare la pratica, facendo volare l’attrezzo a 73.28 metri e superando così la norma di qualifica fissata a 73.00. L’emiliana ha staccato di diritto il biglietto per l’atto conclusivo, dove sarà indubbiamente una delle grandi outsider dopo il quarto posto dello scorso anno a cui fece seguito la medaglia di bronzo conquistata agli Europei di Monaco.

La 25enne ha ritoccato di un paio di centesimi il proprio primato personale stagionale, ovvero quel 73.26 timbrato nella Coppa Europa di lanci a Leiria (12 marzo) e agli Europei a squadre a Chorzow (23 giugno). Quella odierna è la quarta misura della carriera per l’allieva di Marinella Vaccari, due metri abbondanti in meno rispetto al suo record italiano di 75.77 siglato a Madrid lo scorso anno. Servirebbe proprio una misura di quel calibro per puntare con convinzione al podio iridato, ma nel frattempo la carabiniera si è fatta valere nell’appuntamento più importante della stagione ed è sicuramente tra le migliori dodici del Pianeta.

L’azera Hanna Skydan ha impressionato con una bordata impressionante da 77.10 metri (record nazionale), la statunitense DeAnna Price ha già timbrato il cartellino con 76.25. Compito superato anche dalla canadese Camryn Rogers (73.95). Queste tre atlete, insieme a Fantini, sono andate oltre la norma di qualificazione, ma il turno preliminare è ancora in corso di svolgimento e bisognerà aspettare per conoscere l’identità delle altre otto finaliste.

