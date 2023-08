Atletica, boom di ascolti tv per l’oro di Gianmarco Tamberi ai Mondiali! Oltre 2,5 milioni complessivi di spettatori

La magica impresa di Gianmarco Tamberi ha illuminato la sessione serale della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. Il ribattezzato ‘Gimbo’ ha vinto la medaglia d’oro nella gara di salto in alto superando i 2,36 metri al primo tentativo completando il Grande Slam, dopo aver centrato l’ultimo titolo che ancora mancava nella sua leggendaria bacheca.

Il fuoriclasse marchigiano, Campione Olimpico in carica, ha avuto la meglio sull’americano Juvaughn Harrison (2.36) e sul fenomeno qatariota Mutaz Essa Barshim (2.33) grazie ad una progressione impressionante dopo uno strano errore in apertura a 2.25. La Finale dell’alto maschile ha incollato alla televisione oltre 2 milioni e mezzo di italiani, a testimonianza della grande attesa per una delle stelle del nostro movimento.

Per la precisione, su Rai 2 in chiaro sono stati registrati ben 2.395.000 spettatori per un notevole 15.4% di share, a cui vanno aggiunti anche i 192.000 contatti raggiunti su Sky Sport (1,24% di share). Numeri davvero importanti, che non tengono in considerazione gli ascolti tv di Eurosport e delle rispettive piattaforme streaming (Eurosport.it e discovery+).

Foto: Lapresse