Atletica, Nadia Battocletti rasenta il record italiano: finale sui 5000 ai Mondiali, Cavalli eliminata. Hassan vs Kipyegon?

Nadia Battocletti si è qualificata alla Finale dei 5000 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’azzurra è riuscita a staccare il biglietto per l’atto conclusivo a Budapest grazie al settimo posto ottenuto nella seconda batteria. La trentina ha cercato di tenere il passo delle migliori nella prima parte di gara, poi ha sofferto il ritmo sostenuto dell’olandese Sifan Hassan affiancata dalla kenyana Faith Kipyegon e si è progressivamente staccata, riuscendo comunque a tagliare il traguardo con il tempo di 14:41.78. La 23enne doveva rientrare nelle prime otto posizioni per proseguire la propria avventura nella rassegna iridata e ha raggiunto l’obiettivo della vigilia a Budapest.

Nadia Battocletti, settima alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e agli Europei 2022, si è fermata ad appena 48 centesimi dal già suo record italiano (14:41.30 corso lo scorso 23 luglio a Londra in Diamond League). Ci riproverà nell’atto conclusivo, dove cercherà di rientrare tra le migliori otto in modo da portare a casa punti preziosi per la Nazionale. Nella batteria della nostra portacolori la migliore è stata l’olandese Sifan Hassan: dopo la caduta sul rettilineo finale dei 10000 metri quando era in lotta per il titolo e il bronzo sui 1500 metri, la Campionessa Olimpica ha messo nel mirino il titolo.

Alle sue spalle si è piazzata la kenyana Faith Kipyegon (14:32.32 per la fresca trionfatrice dei 1500 metri e primatista mondiale di entrambe le distanze). Inseguono le etiopi Ejgayehu Taye (14:33.23) e Freweyni Hailu (14:34.16), davanti a Battocletti anche la kenyana Lilian Kasait Rengeruk (14:36.61) e la giapponese Nozomi Tanaka (14:37.98, record nazionale).

Nell’altra batteria, invece, la kenyana Beatrice Chebet ha primeggiato in 14:57.70 davanti all’etiope Gudaf Tsegay e alla connazionale Margaret Chelimo Kipkemboi (15:00.10). Ludovica Cavalli era stanchissima dopo la finale dei 1500 metri disputata ieri e non è riuscita a essere protagonista: 17ma in 15:32.95.

