Atletica, Samuele Ceccarelli iellato in batteria ai Mondiali: trova due mostri sacri da medaglia

Samuele Ceccarelli è stato decisamente sfortunato nella composizione delle batterie dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il velocista toscano è infatti stato inserito nella seconda batteria, che andrà in scena alle ore 19.49 di sabato 19 agosto, e correrà in corsia 3, forte del suo personale di 10.13 e del 18mo posto nel ranking internazionale.

Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor dovrà fare i conti con due mostri sacri: lo statunitense Noah Lyles, Campione del Mondo dei 200 metri (19.47 in stagione) e già capace di correre i 100 metri in 9.94 qualche settimana fa (9.86 di personale); il kenyano Ferdinand Omanyala, che in stagione si è spinto a 9.84 (secondo tempo mondiale dell’anno, primo nel ranking di World Athletics) e che vanta un primato da 9.77.

Tra la nona corsia e la quarta corsia ci saranno i due big, l’azzurro dovrà puntare alla terza posizione per accedere alla semifinale ma dovrà fare attenzione al canadese Jerome Blake (10.06 in stagione), al camerunense Emmanuel Eseme (9.96) e al nigeriano Usheoritse Itsekiri (10.02). Compito decisamente arduo per Samuele Ceccarelli che dovrà davvero dare l’anima per passare il turno (ci saranno anche tre tempi di ripescaggio).

Foto: Grana/FIDAL