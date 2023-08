Atletica, Pedro Pichardo salta i Mondiali! Cos’è successo al super favorito del triplo. Ora è una lotteria e gli italiani…

I Mondiali 2023 di atletica leggera perdono uno dei grandi favoriti, proprio alla vigilia della rassegna iridata che andrà in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Pedro Pablo Pichardo, candidato designato per la conquista della medaglia d’oro nel salto triplo, non sarà della partita a causa di problemi alla schiena.

Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa aveva gareggiato una sola volta nel corso di questa stagione: lo scorso 5 maggio a Doha piazzò un 17.91 ventoso e un 17.65 regolare. Il fuoriclasse portoghese, che in inverno aveva vinto il titolo continentale in sala con il record nazionale di 17.60, andava a caccia del secondo titolo iridato della carriera dopo quello vinto lo scorso anno a Eugene, mentre nel 2013 e nel 2015 si mise al collo l’argento (ai tempi difendeva ancora i colori di Cuba).

L’assenza del 30enne, che vanta un personale all’aperto di 18.08 metri, renderà sicuramente più incerta la gara di salto triplo e ora i pretendenti al successo sono svariati. Il giamaicano Jaydon Hibbert (17.87 in stagione), il burkinabé Hugues Zango (17.81) e il cubano Lazaro Martinez (17.51) partiranno in prima fila. Andranno seriamente considerati l’indiano Praveen Chithravel (17.37), il cinese Yaming Zhu (17.36), il cubano Cristian Napoles (17.34) e l’algerino Yasser Mohammed Triki (17.32).

I nostri Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi occupano rispettivamente il nono e il decimo posto nella graduatoria delle prestazioni mondiali stagionali con 17.29 e 17.26: gli azzurri potrebbero essere tra gli outsider per le medaglie. Ricordiamo che Andy Diaz è assente: è cittadino italiano, ma deve aspettare l’agosto del 2024 per poter rappresentare il Bel Paese.

Foto: Lapresse