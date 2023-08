Atletica, Tobi Amusan correrà ai Mondiali. “Non ha commesso tre violazioni”: la primatista dei 100 hs sarà in gara

Tobi Amusan potrà partecipare ai Mondiali 2023 di atletica leggera, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. La presenza della fuoriclasse nigeriana era rimasta in dubbio fino a poche ore fa, poiché la Campionessa del Mondo dei 100 ostacoli era rimasta coinvolta in una vicenda molto discussa. La primatista mondiale, che lo scorso anno timbrò un magistrale 12.12 a Eugene (oltro a un 12.06 ventoso), era incappata in una sospensione per le tre violazioni al sistema delle reperibilità per i controlli antidoping.

Pochi giorni fa si era sparsa la voce che la 26enne averebbe gareggiato nella capitale magiara, ma World Athletics aveva risposto con un comunicato stampa in cui precisava che il Panel doveva ancora riunirsi per prendere una decisione. Il comitato si è riunito e, nel comunicato, si legge che ha “trovato che Tobi Amusan non ha commesso tre violazioni al sistema dei whereabouts nell’arco di 12 mesi“. La sospensione è stata dunque revocata e così Tobi Amusan potrà andare a caccia del secondo titolo iridato consecutivo.

Si tratta di una decisione che crea un improtante precedente e che inciderà indubbiamente sul prossimo futuro. Ricordiamo che la miglior prestazione mondiale stagionale appartiene alla statunitense Nia Ali, autrice di 12.30 lo scorso 21 luglio a Monaco. Tra le altre pretendenti alle medaglie figurano la portoricana Jasmine Camacho-Quinn (12.31) e l’altra americana Kendra Harrison (12.31).

Foto: Lapresse