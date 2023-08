Atletica, Muraro in finale alle Universiadi con il miglior tempo. Pellicoro e Montefalcone avanzano, Mannucci 4°

A Chengdu (Cina) proseguono le gare di atletica leggera per quanto riguarda le Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Quattro azzurri erano impegnati nella giornata odierna e i risultati sono stati soddisfacenti.

Alice Muraro si è qualificata per la finale dei 400 ostacoli. Dopo aver impressionato in batteria, l’azzurra firma il miglior tempo assoluto anche in semifinale: 56.54 per lasciarsi alle spalle la brasiliana Marlene Silva Dos Santos (56.97) e l’ungherese Sara Mato (57.39), mentre nell’altra serie la migliore è stata la svizzera Karin Jasmin Disch (57.54) davanti alla slovacca Daniela Ledecka (57.54) e alla sudafricana Gezelle Magerman (57.55).

Gabriele Montefalcone accede alle semifinali dei 400 ostacoli con il miglior tempo assoluto: 49.99 per vincere la prima batterie davanti al taiwanese Ming-yang Peng (50.16), bene anche il cinese Zhiyu Xie (50.09), il sudafricano Lindukuhle Gora (50.20) e l’iraniano Mahdi Pirjahan (50.22).

Laura Pellicoro si è meritata la semifinale sugli 800 metri. L’azzurra ha corso in maniera accorta la propria serie e si è distinta nel finale, chiudendo in seconda posizione con il tempo di 2:06.32 alle spalle della polacca Margarita Koczanowa (2:06.07) e devanti alla cinese Hongjiao Wu (2:06.99).

Alessio Mannucci ha sognato la medaglia di bronzo nel lancio del disco con i 61.03 metri toccati al secondo tentativo, ma poi l’algerino Oussama Khennoussi si è spinto a 61.33 alla quinta prova e così l’azzurro ha chiuso al quarto posto. La gara è stata vinta dal polacco Oskar Stachnik (63.00) davanti al giamaicano Kai Noel Chang (61.82).

Foto: Colombo/FIDAL