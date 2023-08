Atletica, Mondiali 2023: Pietro Arese firma il personale ma resta fuori dalla finale sui 1500

Prestazione di grande spessore ma risultato che lascia un pizzico di amaro in bocca per Pietro Arese, escluso dalla finale dei 1500 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera a Budapest (in Ungheria). Il torinese ha migliorato il suo record personale di 45 centesimi, non andando però oltre l’ottavo posto nella prima semifinale e mancando di un soffio la qualificazione all’atto conclusivo.

Il secondo azzurro più veloce di sempre su questa distanza ha tagliato il traguardo in 3’33″11, avvicinandosi ulteriormente al record italiano di Gennaro Di Napoli (3’32″78) e ottenendo inoltre il minimo olimpico per Parigi 2024. Il riscontro cronometrico fa sicuramente sorridere il 23enne piemontese, pronto ad un ulteriore salto di qualità nella prossima stagione in vista degli Europei casalinghi a Roma e della rassegna a cinque cerchi.

Arese è rimasto nel gruppo di testa fino all’ultimo giro tenendo davvero un ritmo importante, perdendo però qualche metro di troppo prima di sfoderare uno sprint conclusivo davvero notevole ma troppo tardivo per arrivare nella top6. Prima semifinale nettamente più veloce della seconda, con l’americano Yared Nuguse che entra in finale col miglior tempo in 3’32″69 davanti al keniano Abel Kipsang e all’olandese Niels Laros. Qualificazione in scioltezza anche per il fenomeno norvegese Jakob Ingebrigtsen.

Foto: Lapresse