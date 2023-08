Atletica, Ludovica Cavalli in finale ai Mondiali: personale sui 1500, Sabbatini eliminata. Kipyegon in pole

Una splendida Ludovica Cavalli si è qualificata alla Finale dei 1500 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’azzurra ha letto brillantemente la prima semifinale, non ha mai mollato il gruppo delle migliori, è rimasta molto accorta e non ha mai strafatto, gestendo al meglio lo sforzo in un contesto che fino a oggi le era alieno. La 22enne non si è tirata indietro in un finale combattuto e spalla a spalla, emergendo in un rettilineo di grande sostanza e chiudendo al sesto posto, l’ultimo utile per accedere all’atto conclusivo.

La genovese ha siglato il proprio personale di 4:02.83, togliendo 21 centesimi al vecchio primato corso lo scorso 2 giugno al Golden Gala di Firenze. Nella sua semifinale si è imposta la quotatissima kenyana Nelly Chepchirchir (4:02.14), che ha preceduto l’etiope Birke Haylom (4:02.46), l’irlandese Ciaga Mageean (4:02.70), la statunitense Cory Ann McGee (4:02.71) e la britannica Melissa Courtney-Bryant (4:02.79). Prima finale mondiale per l’allieva di Stefano Baldini, il Campione Olimpico di Maratona ad Atene 2004, dopo essere stata dodicesima agli Europei 2022.

Gaia Sabbatini non è invece riuscita a raggiungere l’obiettivo. L’abruzzese si è sfilata dal gruppo principale nel corso del penultimo giro e si è poi ritirata. L’azzurra si era presentata nella capitale ungherese per provare a rientrare tra le migliori 12 del miglio metrico, ma non si è espressa sui livelli dei suoi giorni migliori. Nella seconda semifinale si è distinta la kenyana Faith Kipyegon (3:55.14), primatista mondiale e grande favorita per il titolo. Alle sue spalle l’etiope Diribe Welteji (3:55.18), l’olandese Sifan Hassan (3:55.48, reduce dalla clamorosa caduta sul rettilineo finale dei 10.000 metri) e la britannica Laura Muir (3:56.36).

Foto: Colombo/FIDAL