Atletica, chi corre la Finale dei 100 metri ai Mondiali? Partecipanti, favoriti, corsie e tempi

La Finale dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera andrà in scena domenica 20 agosto alle ore 19.10. A Budapest si affronteranno i migliori otto sprinter del Pianeta e ci saranno due assenze di lusso: il Campione Olimpico e il Campione del Mondo uscente non saranno della partita. Marcell Jacobs ci ha provato dopo i tanti problemi fisici con cui ha dovuto fare i conti nel corso di questa stagione e si è arreso in semifinale con 10.05, fermandosi a quattro centesimi dall’atto conclusivo. Fred Kerley abdica lo scettro in maniera mesta.

I due favoriti della vigilia sono l’americano Noah Lyles (Campione del Mondo dei 200 metri) e il giamaicano Oblique Seville, ma attenzione al coriaceo kenyano Ferdinand Omanyala. Ci proveranno il britannico Zharnel Hughes (detentore della miglior prestazione mondiale stagionale con 9.83) e il botswano Letsile Tebogo (primatista mondiale under 20). Completano il parterre il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, il giamaicano Ryiem Forde e soprattutto lo statunitense Christian Coleman (Campione del Mondo nel 2019).

Di seguito i partecipanti alla Finale dei 100 metri maschili ai Mondiali 2023 di atletica leggera, le corsie in cui correranno, i tempi personali e gli stagionali, il palinsesto tv e streaming della gara regina della rassegna iridata. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, Eurosport.it, Discovery+; in diretta live testuale su OA Sport.

PARTECIPANTI FINALE 100 METRI MONDIALI ATLETICA

Corsia 2: Ryiem Forde (Giamaica)

Corsia 3: Letsile Tebogo (Botswana)

Corsia 4: Christian Coleman (USA)

Corsia 5: Zharnel Hughes (Gran Bretagna)

Corsia 6: Noah Lyles (USA)

Corsia 7: Oblique Seville (Giamaica)

Corsia 8: Abdul Hakimi Sani Brown (Giappone)

Corsia 9: Ferdinand Omanyala (Kenya)

FINALE 100 METRI MONDIALI ATLETICA: CORSIE E TEMPI

Corsia 2: Ryiem Forde (Giamaica), 9.95 di personale e 9.95 di stagionale

Corsia 3: Letsile Tebogo (Botswana), 9.91 di personale e 9.93 di stagionale

Corsia 4: Christian Coleman (USA), 9.76 di personale e 9.88 di stagionale

Corsia 5: Zharnel Hughes (Gran Bretagna), 9.83 di personale e 9.83 di stagionale

Corsia 6: Noah Lyles (USA), 9.86 di personale e 9.87 di stagionale

Corsia 7: Oblique Seville (Giamaica), 9.86 di personale e 9.86 di stagionale

Corsia 8: Abdul Hakimi Sani Brown (Giappone), 9.97 di personale e 9.97 di stagionale

Corsia 9: Ferdinand Omanyala (Kenya), 9.77 di personale e 9.84 di stagionale

CALENDARIO FINALE 100 METRI MONDIALI ATLETICA

Domenica 20 agosto

Ore 19.10 Finale 100 metri – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1

PROGRAMMA FINALE 100 METRI MONDIALI ATLETICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204) ed Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse