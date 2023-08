Niente impresa e finale che sfuma per l’Italia nella staffetta 4×400 mista in occasione della prima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. La rimaneggiata formazione azzurra (priva di Vladimir Aceti e Davide Re) si è espressa su buoni livelli, arrivando anche abbastanza vicina al record nazionale ma non riuscendo ad entrare tra le 8 finaliste.

Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Riccardo Meli e Alice Mangione hanno completato la gara in 3’14″56, chiudendo al sesto posto la prima batteria e mancando quindi anche la possibilità di un eventuale ripescaggio per l’atto conclusivo. Ricordiamo che i frazionisti tricolori sono arrivati nella capitale magiara solo stanotte e senza bagagli (perché persi), non potendo gareggiare di conseguenza con le loro scarpe.

Benati ha aperto la staffetta con un deludente 47.15, causato da un risentimento muscolare accusato in uscita dall’ultima curva, rendendo complicatissimo il tentativo di rimonta del team nostrano. Folorunso ha provato a ricucire il gap nei confronti delle staffette in lizza per il quarto posto con un buon parziale di 50.60, ma in seguito Meli (45.72) e Mangione (51.09) non sono riusciti a passare Ungheria e Irlanda.

Gli Stati Uniti volano in finale con il miglior tempo (3’10″41) insieme a Gran Bretagna (primato nazionale in 3’11″19), Belgio, Paesi Bassi, Francia (record nazionale in 3’12″25), Repubblica Ceca, Germania e Irlanda.

Foto: Colombo/FIDAL