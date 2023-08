Atletica, Francesco Fortunato: “Livello assurdo oggi, non mi aspettavo di arrivare 11° con questo tempo”

Piazzamento deludente ma prestazione indubbiamente positiva per Francesco Fortunato, che ha chiuso appena fuori dalla top10 nella 20 km maschile di marcia in apertura della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera a Budapest. Il pugliese, vincitore lo scorso maggio degli Europei a squadre, ha sfiorato il record personale tagliando il traguardo in 1h19:01 non riuscendo però a tenere il ritmo del gruppo di testa nei primi 10 km.

“È stata una gara inaspettata, difficilissima. Siamo partiti veramente forte e ho cercato di essere paziente e di attendere, perché comunque il ritmo era davvero molto sostenuto. La mia partenza a metà gara era più che forte e proiettava il mio record personale, che alla fine in effetti ho quasi confermato. Chiaramente ho un po’ rallentato alla fine, ma mai mi sarei aspettato di arrivare 11° con questo tempo”, dichiara l’azzurro ai microfoni della Rai.

“Non dico una medaglia, ma con questo crono mi sarei aspettato di arrivare tra i primi 6. Oggi invece il livello è stato veramente assurdo, considerando che i giapponesi sono saltati e anche Massimo ha avuto una giornata difficile. Gara assurda, non so che dire. Nel complesso sono contento, ci tenevo a fare bene per dedicare questo risultato a mia nonna che è venuta a mancare qualche settimana fa. Ho dato il massimo, anche se non sono soddisfatto della posizione“, prosegue Fortunato.

“Non ci si può distrarre un attimo che vengono stampati dei tempi incredibili. L’anno prossimo sarà ancora peggio, perché sarà la stagione olimpica e succederanno delle cose assurde. Oggi è stata una giornata strana perché ci hanno posticipato la gara, ma nonostante questo è uscito un garone. Gli avversari hanno voluto attaccare fin da subito, qualcuno ha avuto ragione e altri no“, aggiunge il nativo di Andria.

Foto: Fidal/Colombo