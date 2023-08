Atletica, Stano ritirato nella 20 km: “Le gambe non girano, mi sono fermato pensando alla 35 km”

Massimo Stano era uno degli uomini più attesi nella 20 km di marcia ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico non è mai stato in lotta per le medaglie, staccandosi dal gruppo dei migliori tra il quarto e il quinto chilometro. Il fuoriclasse pugliese si è progressivamente allontanato dalla vetta e attorno al 15° km ha deciso di alzare definitivamente bandiera banca, ritirandosi pensando anche alla 35 km, dove sarà chiamato a difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno.

Massimo Stano ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Purtroppo la sensazione non è stata ottima fin dall’inizio: come nelle ultime due uscite le gambe non rispondono. All’inizio avevo deciso di stare tranquillo perché vedevo un gruppo nervoso, ma quando ho voluto cambiare ritmo e rientrare in gruppo le gambe non giravano come volevo io. Sono crollate le mie sicurezze, ci sono stati anche dei momenti in cui ho pensato di ritirarmi, ma ho cercato di non farlo“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Al decimo chilometro mi sono reso conto che non andavo piano, erano gli altri ad andare forte. Pensavo di poter riprendere qualcuno. Attorno al quindicesimo chilometro mi sono fermato, poi sono ripartito perché volevo finirla, poi ho pensato alla 35 km. Non aveva senso continuare la tortura e con il mio allenatore ho deciso di fermarmi, iniziando a pensare alla 35 km“.

Il pugliese ha poi concluso: “Si guarda avanti per forza. Io ero sicuro di potermi giocare l’oro. Così non è stato e mi dispiace perché volevo dare una spinta ai miei compagni: ci penseranno altri. Fortunato ha fatto un ottimo tempo ed è arrivato undicesimo: oggi sono andati forte. Il lavoro c’è e prima o poi uscirà, speriamo nella 35 km“.

Foto: Colombo/FIDAL