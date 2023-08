Atletica, Mondiali 2023: Davide Re eliminato in semifinale nei 400, infortunio per Gardiner

Si ferma in semifinale il percorso di Davide Re nei 400 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. Il primatista italiano, debilitato da alcuni problemi intestinali accusati dopo le batterie di due giorni fa, ha corso in 45″29 chiudendo in quarta posizione la terza heat ma restando distante dai tempi di ripescaggio.

Il trentenne ligure ha approfittato degli infortuni rimediati da ben due avversari nella sua semifinale, tra cui il grande favorito per il titolo Steven Gardiner. Il fenomenale bahamense è stato bloccato dopo 300 metri da un evidente problema muscolare, che lo esclude dalla finale aprendo degli scenari inattesi in vista dell’atto conclusivo per le medaglie.

Miglior tempo di ingresso in finale per il giamaicano Antonio Watson in 44″13 davanti al britannico Matthew Hudson-Smith (autore del nuovo record europeo) e allo statunitense Vernon Norwood, entrambi in 44″26. Accedono all’ultimo atto della rassegna iridata anche l’americano Quincy Hall, il grenadino Kirani James, il sudafricano Wayde Van Niekerk, il norvegese Havard Bentdal Ingvaldsen ed il giamaicano Sean Bailey.

Foto: Lapresse