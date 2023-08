Atletica, Marcell Jacobs si migliora, ma non basta per la Finale ai Mondiali. Kerley eliminato!

Marcell Jacobs si è presentato aggressivo e agguerrito sui blocchi di partenza per la semifinale dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico è apparso decisamente più pimpante e tonico rispetto alla batteria di ieri, dove sembrava quasi intimorito e poco convinto dei propri mezzi. Il Messia dello sport tricolore ci ha voluto credere fino in fondo e ha inseguito una qualificazione decisamente complessa all’atto conclusivo di questa sera. L’azzurro voleva essere in ballo nella gara regina che incoronerà l’uomo più veloce del Pianeta e la grinta non è mai mancata, a livello caratteriale e agonistico si è comunque vista una versione gradevole di Marcell Jacobs. Si deve ripartire da qui in vista della staffetta dei prossimi giorni, con il mirino ben puntato sulle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti soltanto undici mesi.

Il 28enne aveva sbagliato tantissimo nel turno di ieri, oggi invece si è corretto e il progresso è stato evidente: eccellente tempo di reazione (0.144) in corsia 5, buona uscita dai blocchi e una prima parte di gara di rilevante spessore, in cui è rimasto abbastanza vicino a Lyles, ma gli sono mancati gli ultimi 10-15 metri dove non è riuscito a battagliare con Sani Brown, Omanyala e Amo-Dadzie. Marcell Jacobs ha chiuso al quinto posto con il tempo di 10.05: si tratta del suo primato stagionale, ha migliorato di un decimo il crono siglato ieri e di 16 centesimi quanto fatto nell’unica uscita dell’anno prima dell’appuntamento di Budapest, ma purtroppo non è bastato per rientrare tra i migliori 8 sprinter in circolazione a livello globale.

Sarebbe servito correre in 10.01 per passare il turno, visto che il secondo ripescaggio è per Omanyala con 10.01. Lo statunitense Noah Lyles si è imposto con uno schiacciante 9.87. Il Campione del Mondo dei 200 metri è parso in forma davvero strepitosa e si candida al titolo. Oggi ha liquidato il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (9.97) e il kenyano Ferdinand Omanyala (10.01). Nella seconda semifinale si è messo in luce lo statunitense Christian Coleman, Campione del Mondo nel 2019 che ha offerto un ottimo lanciato, primeggiando in 9.88 davanti al britannico Zharnel Hughes (9.93) e al giamaicano Ryiem Forde (9.95).

Nella terza semifinale, invece, spicca la clamorosa eliminazione di Fred Kerley: il Campione del Mondo uscente ha chiuso al terzo posto con 10.02 e non basta per essere ripescato, passano il giamaicano Oblique Seville (9.90, altro candidato al titolo) e il botswano Letsile Tebogo (9.98). Forde e Omanyala sono i due ripescati.

Foto: Colombo/FIDAL