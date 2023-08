Atletica, La Torre celebra Antonella Palmisano: “Ora le altre devono preoccuparsi per Parigi 2024”

Seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali 2023 di atletica: terzo posto e bronzo per Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile. L’azzurra, campionessa olimpica in carica, ha fornito una prestazione entusiasmante, considerando i problemi fisici accusati negli ultimi tempi.

Subito dopo il traguardo ha parlato ai microfoni della RAI il DT dell’Italia dell’atletica leggera, Antonio La Torre, il quale ha sottolineato come la marciatrice italiana continui a raccogliere successi a distanza di anni da Londra 2017, quando colse il bronzo ai Mondiali, e da Berlino 2018, quando centrò il bronzo agli Europei.

Queste le parole a caldo del Direttore Tecnico FIDAL: “6 anni dopo Londra, 5 anni dopo Berlino, Antonella Palmisano è un pezzo di storia dello sport italiano. Conoscendo le sue condizioni fisiche, quello che ha fatto oggi è grandissimo, perché risiede nella sua forza mentale. Ora Parigi è molto più vicina e le altre devono preoccuparsi“.

Foto: FIDAL/Colombo