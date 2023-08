Atletica, il numero di corsia di Jacobs nella semifinale dei Mondiali: quanti si qualificano, chi affronta, tempi stagionali

Oggi pomeriggio, alle ore 16.35, l’azzurro Marcell Jacobs sarà in gara nella prima delle tre semifinali dei 100 metri piani ai Mondiali 2023 di atletica: il campione olimpico sarà in corsia 3 e dovrà entrare tra i primi due per passare il turno direttamente, senza attendere le altre semifinali.

Sono due, infatti, i tempi di ripescaggio per la finale, tra coloro che non avranno staccato il pass diretto per la finale. Nella semifinale dell’azzurro ci saranno il keniano Ferdinand Omanyala, 9.84 in stagione ed il giamaicano Rohan Watson, 9.91 di personale, fatto segnare quest’anno.

Sotto i 10″ nel 2023 anche il britannico Eugene Amo-Dadzie, che in stagione ha portato il personale a 9.93, e lo statunitense Noah Lyles, 9.94 quest’anno ma capace di 9.86 in carriera. Insomma, gli avversari per Jacobs non mancheranno oggi pomeriggio.

LA SEMIFINALE DI MARCELL JACOBS

2 Dominik Kopec (Polonia) Personale: 10.05 – Stagionale: 10.05

3 Lamont Marcell Jacobs (Italia) Personale: 9.80 – Stagionale: 10.15

4 Noah Lyles (USA) Personale: 9.86 – Stagionale:9.94

5 Ferdinand Omanyala (Kenya) Personale: 9.77 – Stagionale: 9.84

6 Abdul Hakim Sani Brown (Giappone) Personale: 9.97 – Stagionale: 10.07

7 Eugene Amo-Dadzie (Gran Bretagna) Personale: 9.93 – Stagionale: 9.93

8 Rohan Watson (Giamaica) Personale: 9.91 – Stagionale: 9.91

9 Usheoritse Itsekiri (Nigeria) Personale: 10.02 – Stagionale: 10.02

Foto: Colombo/FIDAL