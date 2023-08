L’Italia vuole stupire nella Finale della 4×100 femminile ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Le azzurre scenderanno in pista a Budapest alle ore 21.53, con l’intento di sfruttare qualsiasi occasione che dovesse presentarsi. Il quartetto tricolore ha siglato il record nazionale di 42.14 nella batteria di ieri e proverà a migliorarsi ulteriormente, in modo da ottenere un piazzamento davvero prestigioso nell’atto conclusivo della rassegna iridata. USA e Giamaica dovrebbero battagliare per il titolo, poi attenzione alla Gran Bretagna.

L’Italia ha giustamente confermato l’affidabile formazione di ieri. Zaynab Dosso, primatista italiana dei 100 metri (con 11.14 ha eguagliato Manuela Levorato lo scorso weekend), sarà al lancio e sfrutterà le sue doti in partenza per consegnare un testimone di lusso nelle mani di Dalia Kaddari. La sarda, semifinalista sui 200 metri, dovrà aprire il gas e cercare di fare la differenza. Il bastoncino passerà nelle mani di Anna Bongiorni, chiamata a una curva di spessore prima del lanciato finale di Alessia Pavese.

FORMAZIONE ITALIA FINALE 4X100 FEMMINILE MONDIALI ATLETICA

Zaynab Dosso – Dalia Kaddari – Anna Bongiorni – Alessia Pavese

Foto: Colombo/FIDAL