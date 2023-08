L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 maschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera. La nostra Nazionale si è inventata una magnifica impresa a Budapest, correndo in un eccezionale 37.62 e meritandosi il secondo gradino del podio: a 40 anni di distanza dall’argento di Pietro Mennea e compagni a Helsinki, un altro quartetto tricolore torna al secondo posto in una rassegna iridata. La magia riesce ai Campioni Olimpici di Tokyo 2020, che nella capitale magiara hanno siglato il secondo tempo della storia del Bel Paese a 12 centesimi dal record nazionale.

Gli azzurri si sono dovuti arrendere soltanto agli USA di Fred Kerley e Noah Lyles (37.38), precedendo squadroni come Giamaica e Gran Bretagna. Risultato strepitoso per il Bel Paese, che si conferma un rifermo della velocità internazionale. Roberto Rigali è stato solidissimo al lancio, Marcell Jacobs ha sciorinato tutti i suoi cavalli sul rettilineo, Lorenzo Patta ha strabiliato ancora una volta in curva dopo la buona prova della semifinale, Filippo Tortu è partito lanciatissimo sul rettilineo finale e ha condotto il risultato in porto.

L’Italia ha conquistato la quarta medaglia a questi Mondiali dopo l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, l’argento di Leonardo Fabbri nel getto del peso, il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia: i ragazzi del DT Antonio La Torre sono pienamente in corsa per la top-10 nel medagliere finale. Di seguito il VIDEO della Finale della 4×100 maschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera, dove l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento alle spalle degli USA.

VIDEO ITALIA 4X100 ARGENTO AI MONDIALI

Foto: Colombo/FIDAL