Stasera (ore 21.40) andrà in scena la Finale della 4×100 maschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’atto conclusivo della staffetta veloce è uno dei più attesi dell’intera rassegna iridata e l’Italia sarà della partita. La nostra Nazionale ha infatti firmato il miglior tempo in batteria, con un convincente 37.65 (miglior prestazione mondiale stagionale) che lascia ben sperare: il quartetto tricolore è in piena lotta per la conquista di una medaglia, i Campioni Olimpici sono tornati dopo un lungo torpore.

Marcell Jacobs e compagni vogliono sognare in grande a Budapest, correranno in corsia 5 e cercheranno di firmare una nuova impresa dopo l’apoteosi di Tokyo 2020. Gli USA sono i grandi favoriti della vigilia, la corazzata americana trascinata da Fred Kerley e Noah Lyles vuole giganteggiare. La Giamaica di Oblique Seville è la seconda candidata. L’Italia potrebbe doversela giocare con la solita Gran Bretagna (come ai Giochi…) di Zharnel Hughes e Reece Prescod, ma anche con il solido Giappone. Il Sudafrica è la classica outsider.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Finale della 4×100 maschile ai Mondiali di atletica leggera, dove l’Italia correrà in corsia 5 a caccia di una medaglia. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, Eurosport.it, Discovery+; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE 4X100 MONDIALI ATLETICA

Sabato 26 agosto

Ore 21.40 4×100 (maschile), Finale (con l’Italia) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena, Eurosport 1

PROGRAMMA FINALE 4X100 MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) ed Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Colombo/FIDAL