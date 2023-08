Atletica, il doppio impegno di Massimo Stano ai Mondiali. Ma la 35 km di marcia avrà un format diverso alle Olimpiadi 2024

Si preannuncia un Mondiale a dir poco estenuante in quel di Budapest per Massimo Stano, uno dei personaggi di spicco dell’atletica leggera italiana. Il Campione Olimpico in carica della 20 km di marcia ha scelto infatti di gareggiare su entrambe le distanze, con l’obiettivo di provare a bissare il titolo iridato ottenuto l’anno scorso a Eugene nella 35 km.

Il fuoriclasse pugliese comincerà le sue fatiche nella mattinata di sabato 19 agosto, prendendo parte alla 20 km che inaugura di fatto i Mondiali ungheresi. L’azzurro andrà a caccia di un posto sul podio dopo il buon terzo posto dello scorso 21 maggio ai Campionati Europei a squadre di Podebrady, anche se la concorrenza si profila molto temibile e non sarà semplice mettersi al collo una medaglia.

Cinque giorni più tardi, giovedì 24 agosto, Stano tornerà poi in azione nella 35 km da campione del mondo in carica. Il 31enne barese, al top della forma, va considerato indubbiamente uno dei grandi favoriti sulla distanza attualmente più lunga (in seguito all’abolizione della 50) nel panorama della marcia internazionale. Una gara che però non sarà presente nel programma dei prossimi Giochi Olimpici.

A Parigi 2024 verrà introdotta infatti una sorta di staffetta mista a coppie (un uomo e una donna), con quattro frazioni complessive (due a testa, l’ordine sarà uomo-donna-uomo-donna), per un totale di 42,195 chilometri. L’evento si svolgerà dunque sulla classica distanza della maratona e ognuna delle frazioni sarà lunga poco più di 10,5 km.

Foto: FIDAL/Colombo