Atletica, il calendario di domani delle gare dei Mondiali (19 agosto): programma, orari, tv, italiani in gara

Il momento della verità è ormai arrivato e domani andrà in scena la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. Si preannuncia un day-1 subito intenso per i colori azzurri, con 22 atleti italiani impegnati ed un paio di eventi che potrebbero sbloccare il medagliere tricolore.

Attenzione in particolare alla 20 km maschile di marcia che apre la rassegna iridata, in cui l’Italia può contare su due candidati al podio come il Campione Olimpico in carica Massimo Stano e Francesco Fortunato, oltre all’outsider emergente Andrea Cosi. Dalla strada i riflettori saranno puntati poi successivamente sulla pista del National Athletics Centre.

In mattinata debutterà una delle stelle della spedizione nostrana, Larissa Iapichino, per superare lo scoglio delle qualificazioni nel salto in lungo. Doppio impegno nel getto del peso (qualificazioni ed in serata la finale) per Zane Weir e Leonardo Fabbri, outsider di lusso per le medaglie, mentre la staffetta mista 4×400 italiana mette nel mirino l’atto conclusivo per giocarsi un buon piazzamento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di domani ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport HD), Sky Sport (Sky Sport Arena e Sky Sport Summer) e su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV e DAZN. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE della manifestazione con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA DOMANI

Sabato 19 agosto

08.50 20 km di marcia (maschile)

10.30 Getto del peso (maschile), qualificazioni

10.35 Eptathlon, 100 ostacoli

11.05 4×400 (mista), batterie

11.35 3000 siepi (maschile), batterie

11.45 Eptathlon, salto in alto

12.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

12.25 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

12.35 100 metri (maschile), turno preliminare

13.15 1500 metri (femminile), batterie

19.02 1500 metri (maschile), batterie

19.05 Eptathlon, getto del peso

19.09 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

19.37 Salto triplo (maschile), qualificazioni

19.43 100 metri (maschile), batterie

20.31 Eptathlon, 200 metri

20.37 Getto del peso (maschile), finale

20.55 10.000 metri (femminile), finale

21.49 4×400 (mista), finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 8.40 alle 10.10, dalle 18.40 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 22.00, Rai Sport HD dalle 10.10 alle 14.50 e dalle 20.30 alle 21.00; gratis e in chiaro; Eurosport 1, Sky Sport Arena (Sky Sport Summer trasmetterà solo la sessione mattutina) per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI ATLETICA

Sabato 19 agosto

08.50 20 km di marcia (maschile): Cosi, Fortunato, Stano

10.30 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Fabbri, Weir

11.05 4×400 (mista), batterie: Italia

11.35 3000 siepi (maschile), batterie: A. Zoghlami, O. Zoghlami

12.25 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Iapichino

13.15 1500 metri (femminile), batterie: Cavalli, Sabbatini, Vissa

19.02 1500 metri (maschile), batterie: Arese, Bussotti, Meslek

19.37 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Bocchi, Ihemeje

19.43 100 metri (maschile), batterie: Ceccarelli, Jacobs

20.37 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Fabbri, Weir

21.49 4×400 (mista), finale: eventuale Italia

Foto: Fidal/Colombo