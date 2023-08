ATP Finals 2023, Novak Djokovic ufficialmente qualificato a Torino

Era solo questione aritmetica, ma ora è arrivata anche quella. Novak Djokovic è il secondo giocatore, dopo lo spagnolo Carlos Alcaraz, ad aver ottenuto la qualificazione alle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre.

La vittoria nei quarti di finale del Western & Southern Open a Cincinnati, contro l’americano Taylor Fritz, ha regalato al campione nativo di Belgrado i punti per mettere definitivamente in cassaforte il proprio pass per il Master di fine anno. Si tratta della sedicesima volta per Djokovic e, insieme a Jimmy Connors, è al terzo posto nella graduatoria con più qualificazioni all’attivo nel torneo.

Giova ricordare che l’asso serbo, l’anno scorso, ha eguagliato il record di sei trionfi dello svizzero Roger Federer. A novembre avrà la possibilità di migliorare il primato del fuoriclasse elvetico. Un Djokovic che quest’anno si è imposto agli Australian Open e al Roland Garros, perdendo invece in Finale a Wimbledon contro Alcaraz. Comunque, il 36enne ha un bilancio vittorie-sconfitte notevolissimo di 36-5 nel 2023, e ha vinto 8 delle 11 partite giocate contro top-10.

A conclusione, per confermare l’eccezionale continuità nel tempo di Nole, il balcanico ha raggiunto almeno le semifinali delle Finals in undici delle sue precedenti 15 partecipazioni.

Foto: LaPresse