Atletica, Fausto Desalu: “Ho fatto il meglio che potevo dopo l’infortunio, testa alla staffetta”

Una mattinata decisamente negativa per l’Italia nelle batterie dei 200 metri uomini dei Mondiali 2023 di atletica a Budapest (Ungheria). Le eliminazioni di Fausto Desalu e soprattutto di Filippo Tortu fanno rumore. Dal lombardo ci si sarebbe aspettati una prestazione ben diverse, mentre per Desalu le riflessioni sono diverse.

L’azzurro, infatti, era reduce da un infortunio abbastanza importante che non gli ha permesso di prepararsi al meglio a questa competizione. Pertanto, il miglior crono stagionale di 20.49 è da leggere in ottica positiva, soprattutto pensando alla staffetta 4×100.

“Mi fossi trovato in una batteria diversa, forse avrei potuto giocarmela un po’ meglio. La notizia positiva è che ho fatto il season best qui e non è una cosa chiaramente negativa, visto che ho avuto una lesione di secondo grado e sono stato fermo un mese, in una fase cruciale della mia preparazione. Ho dato il 110%, non potevo fare di più. Archiviamo tutto, ora c’è la staffetta e pensiamo a quella“, ha raccontato Desalu ai microfoni di RaiSport HD.

Foto: LaPresse