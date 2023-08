Atletica, Claudio Stecchi: “Contento di essere entrato in Finale con questo caldo”

Sul filo di lana. Qualificazione coi brividi per la Finale del salto con l’asta maschile dei Mondiali 2023 di atletica a Budapest (Ungheria) per Claudio Stecchi. L’azzurro ha rischiato di rimanere fuori, per via di qualche errore di troppo nel suo percorso (due errori a 5.75), dopo aver superato la misura di 5.70 soltanto alla seconda prova.

Con le spalle al muro, però, Stecchi ha trovato quello che cercava e quindi la sua presenza nell’atto conclusivo ci sarà, con il dodicesimo punteggio. Al di là del fenomenale svedese Armand Duplantis, che per le sue strepitose qualità ha già prenotato l’oro iridato, per i restanti gradini del podio la lotta è aperta.

Chiaramente, serviranno misure diverse e probabilmente anche andare a ritoccare il personale di 5.82 saltato un paio di mesi fa a Madrid. Si tratta della seconda finale mondiale in carriera per Stecchi, che fu ottavo a Doha nel 2019.

“Sono molto contento, l’obiettivo minimo era centrare la Finale e ce l’ho fatta. E’ stata molto dura questa qualificazione perché saltare a 5.75 con questo caldo era complicato. Condizioni critiche, in più ho un orzaiolo e ho avuto in questi giorni problemi di vista. Fortunatamente, ho potuto affrontare questa prova, gareggiando con gli occhiali. In vista della Finale, si resetta tutto e le mie intenzioni sono quelle di fare molto meglio. Ce la giocheremo“, ha dichiarato Stecchi ai microfoni di RaiSport HD.

